W pilotażu mogą wziąć udział zarówno prywatni, jak i publiczni pracodawcy. Ci, komentując na gorąco warunki programu, wskazują, że nie są one tak do końca atrakcyjne. – Trzeba dokładnie przeanalizować założenia, by określić atrakcyjność programu. Jesteśmy w trakcie analizy założeń – zauważa Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.

Pilotaż przewiduje testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy. Może to być zmniejszenie liczby dni w tygodniu, zmniejszenie liczby godzin w poszczególne dni, dodatkowe dni wolne w miesiącu lub udzielanie dodatkowych dni wolnych w formie urlopu wypoczynkowego. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, objęcie projektem minimum 50 proc. pracowników oraz to, by co najmniej 75 proc. z nich było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt wynosi 1 mln zł, co w przeliczeniu na jednego pracownika ma dać nie więcej niż 20 tys. zł.