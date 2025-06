/> />

Zdecydowanie sygnał ostrzegawczy. Prezes UOKiK wyraźnie koncentruje się na sektorach, które mają istotny wpływ na codzienne wydatki konsumentów. Sprawy dotyczące paneli i wyposażenia łazienek pokazują, że urząd bada zarówno zmowy cenowe, jak i podział rynku. Nie są to przypadki oderwane od realiów rynkowych – wiele firm w branży budowlanej współpracuje z rozbudowaną siecią partnerów, co zwiększa ryzyko (i pokusę) stosowania praktyk uznawanych za niedozwolone. Pozornie opłacalne decyzje biznesowe mogą przynieść znaczące zyski zarówno nieuczciwym producentom, jak i sprzedawcom.

Co dokładnie UOKiK uznaje za zmowę cenową i na co powinni uważać przedsiębiorcy w codziennych relacjach handlowych?

Zmowa cenowa to sytuacja, w której przedsiębiorcy uzgadniają między sobą – bezpośrednio lub pośrednio – poziom cen sprzedaży produktów. Może to dotyczyć zarówno cen minimalnych, jak i promocyjnych. Takie porozumienia mogą prowadzić do nacisków na partnerów handlowych, by nie schodzili poniżej ustalonego poziomu cen. W sprawach, o których wspomniałem, producenci mieli ustalać ceny swoich produktów w hurtowniach i sklepach internetowych, a następnie monitorowali je i nakładali kary za odstępstwa, np. odbierając rabaty. W efekcie konsumenci mogli zostać pozbawieni możliwości tańszego zakupu tych produktów. Problemem są też tzw. gentlemen’s agreements – nieformalne uzgodnienia między firmami – które również podlegają karze.

A jeśli producent kontroluje ceny w e-sklepach albo ustala z dystrybutorem, kto może obsługiwać konkretnych klientów?