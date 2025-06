Ministerstwo Cyfryzacji chce, aby projekt zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trafił do Sejmu jeszcze przed wakacjami. Jest na to szansa, bo rządowe prace nad nowelizacją (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1077 i 1222; dalej: KSC) zbliżają się do finału. Najnowsza wersja projektu została skierowana do prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Nowelizacja KSC jest implementacją dyrektywy NIS2