Po ponownym objęciu urzędu przez Donalda Trumpa administracja federalna zaostrza kurs wobec inicjatyw DEI – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Departamenty rządowe likwidują stanowiska i budżety związane z DEI, [ramka 2] a kontrahenci administracji otrzymują formularze weryfikujące, czy nie prowadzą programów promujących DEI.

W niektórych stanach – jak Floryda – obowiązują już przepisy zakazujące określonych treści szkoleniowych i wewnętrznych polityk firmowych dotyczących DEI. Pojawiają się pozwy o tzw. odwróconą dyskryminację.

Odpowiedź korporacji

Podejmują one różne decyzje. Niektóre, np. Amazon, Meta, Google, IBM, Tesla, oficjalnie rezygnują z programów DEI. Inne – jak np. Apple i Microsoft – dalej wspierają inkluzywność. Jednocześnie Microsoft przekazał milion dolarów na inaugurację Trumpa, próbując zapewne budować poprawne relacje z nową administracją.

Wysoką cenę za odmowę dokonania zmian w polityce różnorodności zapłacił ostatnio uniwersytet Harvarda. Ministerstwo Edukacji zablokowało uczelni dotacje o łącznej wartości 2,2 mld dolarów oraz kontrakty warte 60 mln dolarów.

Co to oznacza dla polskich firm?

Choć przepisy amerykańskie nie obowiązują w Polsce, to dla firm działających międzynarodowo – np. w sektorze IT, e-commerce, usług doradczych czy zaawansowanej produkcji – zmiana otoczenia regulacyjnego w USA może mieć realne skutki. Dotyczy to przede wszystkim:

firm z kontraktami z amerykańskimi partnerami publicznymi lub quasi-publicznymi,

eksporterów świadczących usługi do USA,

podmiotów objętych zasadami ESG i raportowaniem niefinansowym,

organizacji, które pozyskują finansowanie z funduszy inwestycyjnych z USA.

W tych przypadkach warto przeanalizować, czy programy DEI – nawet prowadzone w Polsce – nie będą oceniane jako „ryzykowne” przez partnerów z USA. W szczególności, amerykańskie instytucje publiczne lub korporacje mogą wymagać od swoich partnerów podpisania oświadczeń potwierdzających brak działań uznanych za „preferencyjne”. Niedopełnienie tych wymagań może oznaczać wykluczenie z postępowań lub zerwanie umowy.

Jak działać strategicznie?

Dla firm kluczowe jest obecnie wypracowanie zrównoważonej i odpornej polityki DEI, która spełnia cele wewnętrzne (retencja, motywacja, przyciąganie talentów), ale jest zgodna z międzynarodowymi regulacjami i odporna na zarzuty o „preferencyjne traktowanie”. Oto kilka kierunków:

▶ skoncentrować się na inkluzywności i równości proceduralnej

Zamiast działań opartych na parytetach czy grupach uprzywilejowanych, warto wdrażać:

procedury anonimowej rekrutacji,

zasady równego wynagradzania,

wsparcie dla wszystkich pracowników (np. programy zdrowia psychicznego, polityki prorodzinne, elastyczne formy pracy),

szkolenia z języka niedyskryminującego, przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu.

▶ rewidować polityki DEI pod kątem zgodności z prawem między narodowym

Warto skonsultować z prawnikiem treść wewnętrznych regulaminów, polityk HR, materiałów szkoleniowych – szczególnie w kontekście potencjalnych zarzutów o „preferencje ze względu na tożsamość”. Dokumenty te powinny być oparte na kryteriach obiektywnych i mierzalnych.

▶ zachować elastyczność w komunikacji z partnerami zagranicznymi

Firmy powinny być gotowe udowodnić, że ich działania DEI służą tworzeniu bezpiecznego, sprawiedliwego środowiska pracy dla wszystkich – a nie preferowaniu określonych grup. Może to wymagać przygotowania osobnych wersji polityk lub oświadczeń dla partnerów z USA i UE.

▶ mierzyć efekty, nie intencje

Zamiast skupiać się na deklaracjach, warto mierzyć efekty – np. poziom rotacji, wyniki ankiet satysfakcji, różnorodność zespołów (pod kątem parytetu) w strukturze awansów. To dane, które przemawiają do inwestorów, partnerów i regulatorów.

Co dalej z DEI?

Pomimo politycznego odwrotu od DEI w USA, większość firm nadal uważa działania na rzecz różnorodności i inkluzywności za element strategii biznesowej, a nie ideologicznej. Szczególnie w niestabilnym otoczeniu – geopolitycznym i klimatycznym – organizacje, które potrafią budować spójne, odporne zespoły z różnych środowisk, zyskują przewagę konkurencyjną. Dla firm to nie czas na rezygnację z DEI, lecz na jego profesjonalizację i osadzenie w realiach prawa oraz zarządzania ryzykiem.

Brak programów nastawionych na DEI, w tym zwłaszcza działań w zakresie inkluzywności, skutkuje bowiem nadmierną rotacją, utratą talentów, trudnościami w pozyskiwaniu wartościowych kandydatów z rynku, demotywacją zespołu przekładającą się na gorsze wyniki. To zaś oznacza dla organizacji straty.

Mimo obecnego kryzysu większość pracodawców nadal uważa, że DEI jest ważne. Niektórzy postrzegają różnorodność i inkluzywność jako decyzję biznesową i inwestycję. Inni są przekonani, że programy i działania DEI są słuszne i sprawiedliwe.

Motywacja liderów ma drugorzędne znaczenie. Ważne, by dalej wspierali inkluzywne środowiska pracy i różnorodność. Wojna kulturowa, dyskryminacja, poczucie niesprawiedliwości i związane z tym napięcia nie znikną tylko dlatego, że Trump i jego współpracownicy uważają, że DEI to zło. Firmy, organizacje i administracja rządowa muszą jednak wyciągnąć lekcje z błędów, które w pewnym stopniu doprowadziły do obecnych turbulencji. ©℗

Ramka 1

Korzenie i ewolucja DEI, wbrew temu, co twierdzi D. Trump, nie jest tworem „kultury woke” ani wymysłem prezydentów: B. Obamy lub J. Bidena. Jego źródła sięgają programów afirmatywnych z lat 60. XX wieku, których celem było wyrównywanie szans w zatrudnieniu. ▶ W 1961 r. prezydent J. F. Kennedy wydał rozporządzenie wykonawcze nr 10925, w którym po raz pierwszy pojawiał się termin „akcji afirmatywnej” (ang. „affirmative action”). ▶ W 1964 r. przyjęto Civil Right Act (który zabraniał jakiejkolwiek dyskryminacji). ▶ W 1965 r. prezydent Lyndon Johnson wydał rozporządzenie wykonawcze nr 11246 (zakazujące dyskryminacji w administracji rządowej i promujące „akcję afirmatywną”). ▶ Uczelniami, które jako jedne z pierwszych wprowadziły działania afirmatywne, były uniwersytety Harvarda, Princeton, Yale. Choć DEI wywodzi się z akcji afirmatywnej, nie jest z nią tożsame. W pewnym uproszczeniu akcja afirmatywna miała przede wszystkim naprawiać historyczne krzywdy i znosić bariery systemowe tak, żeby każdy był traktowany uczciwie. DEI z kolei to przede wszystkim zabieganie o zmianę środowiska i kultury pracy. Na przestrzeni dekad programy te ewoluowały: z działań wyrównawczych przekształciły się w narzędzia zarządzania kulturą organizacyjną i budowania środowiska pracy, które sprzyja zaangażowaniu i innowacyjności. Wysiłki na rzecz DEI zintensyfikowały się na fali akcji #MeToo, ruchu Black Lives Matter i protestów po zabójstwie George’a Floyda w 2020 r. ©℗

Ramka 2

Administracyjna cenzura Po dojściu Donalda Trumpa do władzy, wojna przeciwko DEI przybrała na sile.