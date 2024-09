Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi na petycję przyznaje, że warto rozważyć uregulowanie w przepisach możliwości składania oświadczeń majątkowych w formie elektronicznej. I dodaje, że dziś nie do końca wiadomo, czy jest to dopuszczalne.

Oświadczenia majątkowe muszą składać m.in. wójtowie, radni, parlamentarzyści, samorządowcy, starostowie i inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, a także sędziowie, prokuratorzy czy komornicy. Według różnych szacunków może chodzić o grupę do 500 tys. do 700 tys. osób. Dziś składają one odręczne podpisy na papierowych oświadczeniach, nawet jeśli następnie te są skanowane i przesyłane drogą elektroniczną. Resort cyfryzacji rozważa zmianę prawa w tym zakresie. Jak przyznaje, kwestie związane z oświadczeniami majątkowymi zostały uregulowane ustawą z 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1090 ze zm.), kiedy podpis elektroniczny nie był jeszcze w użyciu, choć dzisiaj jest powszechnie stosowany.

To odpowiedź na skierowaną do Sejmu petycję, której autor proponuje dwie zmiany w prawie. Po pierwsze, wprowadzenie możliwości złożenia oświadczenia w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP, podpisanego podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, a po rezygnację z obowiązku dołączania do oświadczenia majątkowego przeznaczonego dla służb skarbowych zeznania PIT. Tym bardziej że zeznania PIT są już w posiadaniu tych służb, i to często w formie elektronicznej.

„Zamiast przerzucania na obywatela obowiązku sporządzania kopii, wystarczyłoby dla celów związanych z kontrolą oświadczeń majątkowych wyszukać je we właściwej bazie danych” – przekonuje wnioskodawca. Sejmowa komisja ds. petycji poprosiła MC o ustosunkowanie się do tych postulatów.

Jak zapewnia sekretarz stanu w MC Dariusz Standerski, w resorcie trwa analiza na temat potrzeby zmian, a poruszone w petycji zagadnienie „znajduje się w gronie obszarów do interwencji legislacyjnej”. Resort analizuje m.in., która z form e-podpisu byłaby właściwa dla składania oświadczeń majątkowych, i dochodzi do wniosku, że użycie podpisu zaufanego w obecnym stanie prawnym można by rozważyć wyłącznie w przypadku, gdyby oświadczenie majątkowe było składane w relacji administracyjnej. Podpis osobisty można wykorzystać także w relacjach cywilnych, choć to wymagałoby zgody podmiotu upoważnionego przez ustawodawcę do przyjęcia elektronicznego oświadczenia majątkowego.

Na razie nie wiadomo więc, w którą konkretnie stronę pójdą propozycje zmian w prawie, wiadomo natomiast, że MC przychyla się do pomysłu elektronizacji procedury składania oświadczeń majątkowych. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania byłaby lepsza czytelność tych dokumentów, które pisane odręcznie często są trudne do odczytania. ©℗