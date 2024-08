Nie ma już chyba dnia bez wymiany ciosów między resortami rozwoju i technologii a funduszy i polityki regionalnej na temat kredytu mieszkaniowego #na start z dopłatami z budżetu państwa.

Można różnie oceniać ten projekt, zwłaszcza mając w pamięci to, jak do wzrostu cen mieszkań przyczynił się jego poprzednik Bezpieczny Kredyt 2 proc. Trzeba jednak uczciwie dostrzec, że autorzy kredytu #na start zaszyli w nim kilka bezpieczników ograniczających wpływ na rynek. Nie zmienia to faktu, że pozostaje on narzędziem wspierania przez państwo części kredytobiorców w zakupie mieszkania czy domu na własność, w sytuacji gdy większość tych, którzy zaciągnęli lub zaciągną w przyszłości kredyt hipoteczny, na taką pomoc liczyć nie może. Szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz argument niesprawiedliwości społecznej przywoływała we wczorajszej rozmowie z Polsat News jako jedną z przyczyn, dla której jej ugrupowanie, czyli Polska 2050, jest mu niechętne. Uprawnione chyba będzie wyciągnięcie z tego wniosku, że pani minister jest przeciwna, aby państwo pomagało uprzywilejowanej grupie w dojściu do własności.

Zdumiewa jednak, że w innym projekcie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, który przewiduje wielomiliardowe wsparcie państwa w budowie tanich mieszkań czynszowych, MFiPR w przesłanej opinii zarzuca MRiT z kolei, że ogranicza wykup na własność mieszkań w TBS-ach i SIM-ach. Wiceminister Jan Szyszko pisze, że „model dojścia do własności jest głęboko zakorzeniony w społecznej świadomości” oraz że „aż 70 proc. badanych wskazało, że w perspektywie pięciu lat chce posiadać mieszkanie na własność”.

„Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania MFiPR rekomenduje, żeby proponowana zmiana wyłączająca możliwość zawierania przez SIM/TBS umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności obejmowała wyłącznie pięć najszybciej rozwijających się miejskich obszarów funkcjonalnych – Warszawy, Krakowa, Poznania, Trójmiasta i Wrocławia. W przypadku pozostałych obszarów należy pozostawić opcję dojścia do własności”, postuluje wiceminister Szyszko.

Dlaczego w przypadku kredytu #naStart pomoc państwa w zakupie mieszkania jest niesprawiedliwa, a wątpliwości tych nie ma, gdy w grę wchodzi wykup mieszkania z TBS-u czy SIM-u, których powstanie państwo wsparło preferencyjnym kredytem, a w przypadku SIM-ów, również gruntem z Krajowego Zasobu Nieruchomości i 3 mln zł na start spółki? Brak konsekwencji w mierzeniu obu projektów kryterium sprawiedliwości narzuca podejrzenie, że prawdziwy powód tego sporu jest inny. Jakikolwiek by był, ludzie mają prawo wiedzieć, czego się mogą spodziewać ze strony państwa. ©℗