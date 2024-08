Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów (MF), firmy zajmujące się sprzedażą oraz transportem betonu bardzo często nie dopełniają ciążących na nich formalności, dzięki czemu unikają płacenia podatków i ponoszenia innych opłat nakładanych na nie przez przepisy. Analizy wykonane na zlecenie MF wykazały istnienie poważnej szarej strefy w tym sektorze.

W celu ukrócenia tego procederu resort proponuje objęcie przewozu betonu nadzorem prowadzonym za pomocą SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Dziś jest on wykorzystywany głównie do śledzenia dostaw paliw oraz niektórych materiałów wrażliwych i niebezpiecznych. Do zmian ma doprowadzić ogłoszona właśnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UD 109).

Dzięki zaproponowanym przez MF zmianom nadzorem SENT zostaną objęte dostawy gotowego do wylania betonu nie tylko do przedsiębiorców, lecz także do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak twierdzi resort, dostawy betonu do tego właśnie kręgu odbiorców najczęściej wymykały się rejestrom i uszczuplały dochody budżetu państwa. Co więcej, w SENT będzie trzeba zgłosić również przesunięcia międzymagazynowe, tj. dostarczenie towaru do innego magazynu oraz czasowe przemieszczenie towaru w sytuacji jego reklamowania albo oddania do punktu pakowania i wysyłki.

Kolejny problem zidentyfikowany przez resort finansów oraz podległe mu służby skarbowe i celne polega na tym, że z powodu braku kar przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nie wywiązują się z wymogu potwierdzenia odbioru wysłanego do nich betonu. Resort finansów proponuje więc nakładanie kar na tych, którzy nie poinformują, że odebrali wysłany do nich beton. Jednak w tym przypadku obowiązek dokonania stosownego zgłoszenia będzie występował wyłącznie w przypadku przedsiębiorcy.©℗