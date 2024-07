Żaden projekt z obszaru opracowywania nowych leków oraz rozwoju produkcji farmaceutycznej w Polsce nie uzyskał pozytywnej rekomendacji ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, koniecznej do partycypowania we wsparciu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” (FENG) na lata 2021–2027 – poinformowały organizacje zrzeszające producentów farmaceutyków.

W tej sprawie skierowano apel do premiera Donalda Tuska o podjęcie działań na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa lekowego.

Jak wskazują m.in. Krajowi Producenci Leków oraz Polski Związek Innowacyjny Firm Biotechnologicznych, rząd nie dość, że zrezygnował z prawie 140 mln euro z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na produkcję API (niezbędnych do wytwarzania leków substancji czynnych), to jeszcze nie zapewnił producentom wsparcia z FENG. „Mimo, że bezpieczeństwo lekowe jest stale wskazywane jako priorytetowy aspekt bezpieczeństwa Polaków, którego zwiększanie popiera każdy rząd RP, środki z FENG wydatkowane są na projekty badawczo-rozwojowe w obszarach o mniej strategicznym dla bezpieczeństwa Polaków znaczeniu, a niemal wszystkie projekty związane z rozwojem leków, terapii i metod diagnostycznych w ramach ścieżki SMART zostały odrzucone” – czytamy w apelu do Donalda Tuska.

Jego autorzy wskazują, że impas związany ze środkami z FENG trwa od początku ub.r. Jednak nawet zmiana rządu nie przyniosła w tym zakresie żadnej poprawy. W ostatnim naborze na środki z FENG odrzucono aż 14 projektów zgłoszonych przez firmy farmaceutyczne. Zdaniem branży jest to o tyle niezrozumiałe, że w tym wypadku unijne pieniądze byłyby przeznaczane przede wszystkim na programy badawcze, a zatem odkrywanie nowych substancji i udoskonalanie tych już istniejących.

Bezpieczeństwo lekowe jest polską piętą achillesową i na razie nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała ulec znaczącej poprawie. Przypomnijmy, że w maju br. DGP ujawnił wycofanie się Polski z prawie 140 mln euro z KPO na wsparcie produkcji leków. Od tamtego czasu rząd nie przedstawił żadnej alternatywnej formy dofinansowania krajowej produkcji. W przyszły wtorek ponownie ma się spotkać parlamentarny zespół ds. suwerenności lekowej, podczas którego resorty zdrowia, rozwoju oraz obrony przedstawią wyniki swoich analiz w tym zakresie.©℗