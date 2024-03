Producenci rolni nie będą korzystać z ochrony konsumenckiej przy udzielaniu im pożyczek. O środki na sfinansowanie zakupu potrzebnych im do pracy maszyn będą mogli się starać na warunkach takich samych jak przedsiębiorcy – to skutki nowelizacji kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm.

Zmiany w prawie to odpowiedź parlamentarzystów oraz rządu Donalda Tuska na apele środowisk rolniczych oraz m.in. Związku Banków Polskich i Związku Polskiego Leasingu, w których wskazywano wiele negatywnych konsekwencji wynikających z przepisów uchwalonej w kwietniu ub.r. ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1285). Na jej skutek od 7 stycznia 2024 r. banki, firmy leasingowe oraz inne instytucje udzielające rolnikom pożyczek np. na zakup maszyn albo materiału siewnego musiały traktować swoich klientów nie jak przedsiębiorców, ale jak konsumentów. W praktyce oznaczało to m.in. obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów finansowych przez instytucje pożyczkowe, wydłużenie całej procedury oraz, co za tym idzie, spory wzrost kosztów. To z kolei przełożyło się na niechęć firm pożyczkowych i leasingowych do finansowania potrzeb rolników. Mówiąc wprost – przepisy, które miały pomóc producentom rolnym, ostatecznie im zaszkodziły.

Remedium na widmo braku finansowania polskiej wsi przedstawił zarówno rząd, jak i klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Choć w Sejmie oba projekty były procedowane jednocześnie, to ostatecznie zwyciężył projekt zgłoszony przez posłów PSL. Od początku jego założenia przewidujące uchylenie wszystkich, a nie jak proponował rząd, tylko niektórych zmian, które wobec rolników wprowadzała kwietniowa ustawa o pożyczce lombardowej – były znacznie lepiej oceniane przez zaangażowane w sprawę środowiska rolnicze i finansowe. W praktyce, po wejściu nowelizacji w życie, rolnicy będą mogli się ubiegać o pożyczki na zakup maszyn i sprzętu rolniczego na dokładnie takich samych zasadach jak przed 7 stycznia br.

Sejm zdążył z uchwaleniem zmian tuż przed początkiem wiosny, wraz z którą rolnicy masowo ruszają po finansowanie maszyn oraz sprzętów potrzebnych im do upraw. W 2023 r. wartość kredytów oraz pożyczek udzielonych rolnikom wyniosła ok. 10 mld zł.©℗