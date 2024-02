Pięć rozwiązań, z których warto korzystać

Aby informacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa, musi być odpowiednio zabezpieczona. Wszelkie rozwiązania mające wpływ na ochronę tajności takich danych mogą być przydatne w postępowaniu sądowym (np. umowy o zachowaniu poufności), ułatwić dochodzenie roszczeń (np. kary umowne za naruszanie poufności) oraz stanowić skuteczny instrument powstrzymujący potencjalnych naruszycieli (np. szkolenia dla pracowników).

Oto kilka skutecznych rozwiązań:

1. Umowy o zachowaniu poufności

Mogą być zawarte zarówno z pracownikami, osobami zatrudnionymi na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, jak i z kontrahentami firmy. Kluczowe jest tu uregulowanie odpowiednich ram czasowych obowiązku zachowania poufności. Powinny one obejmować nie tylko okres, gdy pracownik jest zatrudniony, lecz także okres po rozwiązaniu z nim umowy (czas ten nie może być jednak za długi). Często to właśnie po odejściu pracownika dochodzi do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Umowa o zachowaniu poufności powinna szczegółowo regulować, jakie dane strony uznają za poufne oraz jakie czynności czy zachowania będą uznawane za naruszenie poufności.

Zdecydowanie warto, aby umowa o zachowaniu poufności przewidywała także karę umowną za ujawnienie poufnych danych. W innym przypadku poszkodowana firma będzie musiała wykazać poniesioną na skutek naruszenia szkodę, co w praktyce często jest problematyczne.

2. Zakaz konkurencji i odpowiednie zapisy w umowie o pracę/współpracę

Często w umowie o zakazie konkurencji zawarty jest zakaz wykorzystywania informacji pozyskanych w trakcie np. świadczenia usług we własnej działalności lub ujawniania ich podmiotom trzecim (np. takim, z którymi były współpracownik nawiąże współpracę). Dodatkowym elementem zapobiegającym ujawnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa są również odpowiednie zapisy dotyczące zwrotu nośników danych, w tym służbowego komputera czy telefonu.

3. Polityki i procedury

Warto wdrożyć wewnętrzne przepisy regulujące zagadnienie bezpieczeństwa informacji, w tym również tajemnicy przedsiębiorstwa. W politykach bezpieczeństwa informacji należy określić m.in., kto ma dostęp do konkretnego rodzaju informacji – warto udostępniać określonym osobom tylko te informacje, które są niezbędne do wykonywania przez nich pracy.

Dodatkowo warto wskazać, jaki jest podział obowiązków związanych z bezpieczeństwem informacji, jakie należy przyjąć środki ochrony informacji, jak radzić sobie z incydentami bezpieczeństwa i jakie konsekwencje wiążą się z naruszeniem wewnętrznych reguł.

Oczywiście każdy pracownik powinien być zaznajomiony z treścią procedur związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, po czym powinien pozostać ślad w aktach pracowniczych.

Skutecznie wdrożona polityka bezpieczeństwa informacji może zdecydowanie poprawić sytuacje w tej dziedzinie w firmie. W przypadku postępowania przed sądem ułatwi z kolei wykazanie, że zostały wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia przed ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Zabezpieczenia informatyczne

Jeśli chcemy maksymalnie podnieść poziom bezpieczeństwa informatycznego, to warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy ocenią poziom bezpieczeństwa w naszej firmie i wdrożą odpowiednie rozwiązania. To, co możemy zrobić niemalże od ręki, to np. zabezpieczenie wartościowych plików hasłem, które powinno być co jakiś czas zmieniane, ograniczenie dostępu do plików zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, wprowadzenie mechanizmów autoryzacji, kontroli dostępu czy uwierzytelniania.

5. Szkolenia uświadamiające kadrę

Kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji jest stałe podnoszenie świadomości załogi, jak ważna jest tajemnica przedsiębiorstwa. Regularne szkolenia czy rozmowy z podwładnymi z pewnością przyczynią się do zwiększenia tej świadomości, a co za tym idzie, bezpieczeństwa tego, co jest dla nas najbardziej wartościowe. ©℗