Każda firma, większa i mniejsza, potrzebuje usług prawnych. Czasem to tylko szybka porada, czasem – konieczność gruntownej analizy prawno-finansowego ryzyka związanego z jakąś decyzją. Każdorazowe poszukiwanie prawnika doświadczonego w danym obszarze bywa czasochłonne i kosztowne. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, Program Ochrony Konsumenta wprowadził zupełnie nową usługę – Abonamentową Obsługę Prawną dla Firm.

Abonament na usługi prawne – nowość w Polsce, standard na Zachodzie

Prowadzenie biznesu wiąże się z wieloma wyzwaniami i różnymi sytuacjami, których rozwiązanie wykracza poza kompetencje przedsiębiorcy. Skorzystanie z pomocy prawnika wielu z nich traktuje jako ostateczność – kosztowną i niepewną, jeśli chodzi o rezultat np. rozwiązania sytuacji konfliktowej.

Znacznie łatwiej jest, gdy przedsiębiorca ma sprawdzonego prawnika, na którego pomoc zawsze może liczyć. Jeśli wcześniej już korzystał z jego usług, ma gwarancję kompetencji i wie, że nie będzie musiał płacić ogromnych pieniędzy za usługę wątpliwej jakości.

W krajach zachodnich, m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie batalie prawne są na porządku dziennym, już dawno znaleziono rozwiązanie tego problemu. To abonamentowa obsługa prawna dla firm. Płacąc niewielką comiesięczną sumę, firma ma stały dostęp do wsparcia prawnika. Teraz taką ofertę wprowadził na rynek także Program Ochrony Konsumenta – instytucja działająca na rynku już 10 lat, która obsłużyła już ponad 180 tys. klientów biznesowych!

Abonamentowa Obsługa Prawna dla Firm w ofercie POK

Program Ochrony Konsumenta przygotowanie swojej oferty poprzedził gruntowną analizą potrzeb, wykorzystując do tego swoje wieloletnie doświadczenie z klientami małych i średnich biznesów.

Abonamentowa Obsługa Prawna dla Firm oferowana przez POK to więcej niż usługa prawna na jednorazowej podstawie. To trwałe partnerstwo, które obejmuje zarówno bieżące potrzeby, jak i nagłe sytuacje wymagające prawnej interwencji. Model abonamentowy zapewnia stały dostęp do wsparcia ekspertów prawniczych. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko błędnych działań w obszarze prawnym, które byłoby realne w przypadku konieczności szybkiego znajdowania „pierwszego lepszego” prawnika.

Abonamentowa Obsługa Prawna dla Firm POK obejmuje:

Bieżące konsultacje każdej kwestii prawnej związanej z prowadzeniem firmy

Dedykowane konsultacje online lub w kancelarii

Przegląd umów

Weryfikację i przygotowywanie dokumentów

Pomoc w odzyskiwaniu długów

Usługi prawne związane z kontrolami administracyjnymi

Program Ochrony Konsumenta oferuje trzy poziomy obsługi prawnej. Dostosowane do różnych potrzeb firm, mają oczywiście odmienną cenę. Najtańszy abonament to zaledwie 129 zł miesięcznie. Najdroższy – 249 zł.

Czy warto skorzystać z nowej usługi POK?

Abonamentowa obsługa prawna dla firm to rozwiązanie, które od lat działa w krajach Zachodnich. Wiele biznesów korzysta z niej już od początku działalności. Usługa Programu Ochrony Konsumenta jest relatywnie niedroga, nawet dla najmniejszych firm, a niesie ze sobą mnóstwo korzyści.

Kontrola kosztów. Przewidywalność finansowa to podstawa skutecznego planowania budżetu. Abonament obsługa prawna pozwala uniknąć niespodziewanych wydatków na usługi prawnicze.

Bezpieczeństwo. Niezależnie od wielkości firmy, przedsiębiorca zawsze staje przed wyzwaniami prawno-finansowymi. Bieżąca analiza pozwala zminimalizować ryzyko związane z różnymi decyzjami. Stabilność firmy przyciąga też klientów, którzy czują się bezpieczniej współpracując z solidnym partnerem.

Zwiększona wartość. Stała współpraca z ekspertem prawniczym to dodatkowy benefit, który w oczach klientów podnosi wartość danej firmy jako partnera.

Zoptymalizowana efektywność. Stała współpraca z prawnikiem pozwala mu dobrze poznać specyfikę firmy, a co za tym idzie lepiej reagować na jej potrzeby. W praktyce przekłada się to na większą efektywność i skuteczność działań prawnych.

Stała opłata abonamentowa pozwala firmie realnie ocenić wartość usług prawniczych oferowanych przez kancelarię. Możliwość przekonania się, czy rzeczywiście uzyskuje profesjonalne wsparcie, doradztwo i obsługę, daje przedsiębiorcy swobodę współpracy. Nowa oferta POK to alternatywa dla kosztownego jednorazowego korzystania z usług prawnika, którą zdecydowanie warto wziąć pod uwagę – niezależnie od tego, czy Twój biznes działa na rynku już wiele lat, czy dopiero otwierasz własną działalność.