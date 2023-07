W II kw. tego roku banki zablokowały 2116 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 50,3 mln zł. To aż o prawie 26 proc. więcej przypadków niż w analogicznym okresie ub.r. (1680). Problem dotyczy jednak mniejszych kwot – w II kw. 2022 r., przy znacznie mniejszej liczbie prób, wartość udaremnionych usiłowań wyłudzeń była bowiem większa niż obecnie i wynosiła 54,4 mln zł (obecnie 5,03). Wszystko przez to, że wówczas odnotowano jedynie cztery przypadki na znaczące kwoty (przekraczające 1 mln zł), z czego ta największa dotyczyła 1,6 mln zł (woj. pomorskie).

– Nasze obserwacje związane z kwestiami ochrony tożsamości oraz procederem wyłudzania kredytów na cudze nazwisko pozwalają zauważyć kilka tendencji. W ostatnich pięciu latach regularnie rośnie liczba zablokowanych prób wyłudzeń. Na pierwszy rzut oka jest to tendencja niebezpieczna, ale należy to rozpatrywać jednocześnie z widoczną w tym samym okresie wysoką liczbą zastrzeganych dokumentów oraz niskimi łącznymi kwotami prób wyłudzeń. W tym kontekście są to dane bardzo pozytywne: wraz ze wzrostem świadomości Polaków o potrzebie jak najszybszego zastrzegania utraconych dokumentów skuteczność całego systemu antyfraudowego w polskich bankach wyraźnie rośnie – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

W II kw. tego roku klienci banków zgłosili do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone 44 573 sztuki utraconych dokumentów. To aż o 20 proc. więcej niż rok temu w analogicznym okresie (37 112 sztuk). Statystycznie do bazy trafiało 490 sztuk dziennie.

Związek Banków Polskich – wspólnie z policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je także, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług świadczonych przez instytucje finansowe. Co należy więc zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim trzeba zastrzec dokument w systemie Dokumenty Zastrzeżone – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część instytucji bankowych przyjmuje zgłoszenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument). Drugim krokiem powinno być poinformowanie o zdarzeniu policji. Warto również pamiętać, że weszła już w życie ustawa (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394), która ma umożliwić także zastrzeżenie numeru PESEL, którego posiadacz może go odblokować chwilowo tylko na czas dokonania czynności.©℗