Jak zauważa Ministerstwo Finansów, w ocenie skutków regulacji mamy sprzeczność w zakresie przewidywanego wpływu projektowanych regulacji (lub jego braku) na sektor finansów publicznych. W OSR wskazano bowiem, że: „Wejście w życie proponowanej ustawy zostanie sfinansowane w ramach limitu wydatków/kosztów ujętych w planie finansowym właściwej jednostki sektora finansów publicznych na dany rok, w tym w ramach środków na wynagrodzenia, i nie będzie stanowić podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel. W związku z tym ustawa (…) nie generuje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, JST i Funduszu Pracy”. Jednocześnie jednak w innym miejscu dokumentu zawierającego OSR projektodawca informuje, że źródła finansowania tej ustawy to: budżet państwa, budżety samorządowe, KPO oraz Fundusz Pracy. W ocenie MF, jeśli szacunki skutków finansowych projektowanych rozwiązań wskazują na koszty, to trzeba ustalić, jakie one będą w odniesieniu do każdego ze źródeł finansowania.

Zdaniem MF brakuje także wskazania skutków finansowych projektowanych zmian w okresie 10 lat od wejścia w życie ustawy. Nie określono też przewidywanych dochodów w związku z opłatami za wydawanie zezwoleń na pracę i rejestrowaniem oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca. W ocenie MF należałoby również uzupełnić OSR o informację, skąd mają pochodzić pieniądze na modernizację systemów teleinformatycznych.