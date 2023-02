Przedsiębiorcy długo czekali na uruchomienie programu wsparcia dla sektorów energochłonnych, który zapowiedziała ustawa z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2088 ze zm.). Liczyli, że pieniądze dostaną jeszcze w 2022 r. Dopiero po naszej publikacji, 9 lutego br., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwił im składanie wniosków. Czas na to mieli do 22 lutego. O pomoc mogły się ubiegać firmy, które poniosły koszt zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. stanowiący łącznie nie mniej niż 3 proc. ich wartości produkcji lub w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. stanowiący łącznie nie mniej niż 6 proc. wartości produkcji. Konieczne też było spełnienie dodatkowych warunków.