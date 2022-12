W transporcie międzynarodowym przepisy o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów zwane Konwencją CMR wprowadzają ogólną zasadę odpowiedzialności przewoźnika za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem. Przewoźnik może uchylić się od tej odpowiedzialności, wykazując brak swojej winy lub udowadniając, że szkoda wynikła z wad tkwiących w towarze. Może też powoływać się na wystąpienie okoliczności, których nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Jednak w przypadku, gdy przewoźnik co do zasady nie jest w stanie wykazać braku odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie towaru, istotną kwestią jest ustalenie, do jakich kwot w ogóle odpowiada.