Możliwe jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej w ramach kapitału docelowego. Polega to na upoważnieniu zarządu spółki do podjęcia jednej lub wielu uchwał o podwyższeniu kapitału na określonych zasadach. Jakie przynosi to korzyści? Zagadnienie analizuje Agata Okorowska radca prawny, Kancelaria Law-Taxes.pl.

Skorzystanie z tej możliwości pozwala na uproszczenie, przyspieszenie oraz obniżenie kosztów podwyższenia kapitału w stosunku do zwykłego trybu. Umożliwia też emisję akcji i pozyskanie środków wtedy, gdy są spółce potrzebne. W tym zakresie najlepsze rozeznanie ma zarząd spółki, który dzięki upoważnieniu do podwyższania kapitału bez konieczności odbywania walnego zgromadzenia jest w stanie stosunkowo szybko uzyskać niezbędne środki. Decyzję o zastosowaniu rozwiązania zwanego kapitałem docelowym podejmuje walne zgromadzenie. Uchwała taka, stanowiąca zmianę statutu, podejmowana jest większością trzech czwartych głosów, przy wymaganym quorum. Upoważnienie do podwyższania kapitału w ramach kapitału docelowego może być przyznane na okres do trzech lat. Natomiast wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia. W granicach upoważnienia zarząd decyduje o terminach i wysokościach podwyższenia kapitału. Określa też wysokość emisyjną akcji. Emitowane akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne (o ile upoważnienie nie przewiduje możliwości obejmowania ich za wkłady niepieniężne).