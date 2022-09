– Zdumiewające, że projekt nie trafił do konsultacji do żadnej organizacji reprezentującej pracodawców. Tymczasem nowe regulacje modyfikują w istotny sposób odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa karne lub karnoskarbowe i będą miały olbrzymi wpływ na bieżące funkcjonowanie polskich firm , m.in. obligując je do wdrożenia procedur compliance czy ustalając wielomilionowe kary pieniężne – mówi ekspert Lewiatana Krzysztof Kajda.