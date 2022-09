2 września br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Stanowi on propozycję wprowadzenia całkowicie nowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i to nie tylko ze względu na usunięcie wymogu uprzedniego orzeczenia wobec osoby fizycznej. Zawiera również dużo elementów wymagających dopracowania i wskazujących, że nie został on przygotowany rzetelnie. Szczególnie w zakresie kwestii proceduralnych nie przemyślano konsekwencji przedstawionych pomysłów.