Centrum Informacyjne Rządu odpisało nam, że „w swojej wypowiedzi z 2020 r. premier odnosił się wyłącznie do działalności firmy realizującej proces automatyzacji produkcji, istotnej w czasie walki z pandemią COVID-19, czyli automatów do dezynfekcji rąk. Nie można uznać, że w jakimkolwiek fragmencie wypowiedź premiera odnosiła się do działalności innej spółki: Selfmaker Smart Solutions z siedzibą w Dubaju, w zakresie, w jakim prowadziła ona emisję tokenów. To właśnie działalność tej spółki, mogąca wprowadzać w błąd konsumentów , stała się przedmiotem postępowania prezesa UOKiK. Za całkowicie bezpodstawne należy więc uznać, że wypowiedź premiera w jakikolwiek sposób mogła zachęcać do zakupu kryptoaktywów. Łączenie tych dwóch spraw jest nadużyciem” – pisze CIR.