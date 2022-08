Dziesięć biur turystycznych dostało wezwania od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasza Chróstnego do zaniechania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i usunięcia skutków ich stosowania. Wszyscy przedsiębiorcy zastosowali się do wskazań UOKiK. To wynik działań podjętych przez organ antymonopolowy w związku z licznymi skargami konsumenckimi na praktyki przedsiębiorców.

Szef UOKiK wziął pod lupę kwestię rozliczania voucherów turystycznych. W obliczu zamkniętych granic, zawieszonych lotów oraz czasowego zamknięcia hoteli i ośrodków wypoczynkowych, wiele usług turystycznych nie zostało zrealizowanych. Vouchery stanowiły nową, alternatywną do zwrotu gotówki, formę rozliczenia się firm z konsumentami. Uregulowano je w ustawie covidowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095). W czasie postępowania wyjaśniającego wątpliwości organu wzbudziły przede wszystkim warunki regulaminów dotyczące informowania klientów o voucherach turystycznych. Wiele z nich mogło wprowadzać w błąd co do przysługującego konsumentom prawa do zwrotu niewykorzystanej wartości vouchera zarówno w trakcie jego obowiązywania, jak i po upływie terminu ważności.