Szczegółowe zasady rozdysponowania majątku spółki określa się w planie podziału. Wskazuje się w nim te składniki majątku spółki dzielonej, które trafią do spółki przejmującej. Zwrócono na to uwagę w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 czerwca 2021 r. (sygn. akt I ACa 458/21). Jak podkreślono, spółka przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Mamy więc do czynienia z tzw. sukcesją uniwersalną (pod tytułem ogólnym), która następuje z mocy prawa. W tym przypadku jest to jednak sukcesja częściowa, gdyż wstąpienie w prawa i obowiązki spółki dzielonej dotyczy jedynie tych składników określonych w planie podziału, które są przypisane spółce przejmującej. W zależności od ustaleń, do tej spółki mogą trafić prawa rzeczowe, wierzytelności, roszczenia oraz składniki niematerialne i prawne.