Roszczenia o zwrot kapitału kredytu nie są co do zasady kwestionowane. Emocje budzi natomiast domaganie się przez banki zwrotu korzyści uzyskanej przez kredytobiorców w wyniku korzystania z udostępnionych im środków. Zdaniem pełnomocników kredytobiorców w polskim prawie krajowym brakuje podstawy prawnej dla tego rodzaju roszczeń, a ponadto są one sprzeczne z celem dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Podnoszony jest również zarzut przedawnienia roszczeń banków