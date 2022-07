Zgłoszenie patentowe, którego należy dokonać w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), podlega obowiązkowej opłacie urzędowej. Takie zgłoszenie można przesłać w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Z danych UPRP wynika, że zdecydowana większość zgłoszeń trafia do tego urzędu w formie elektronicznej. Warto wiedzieć, że forma dokonania zgłoszenia ma również wymiar finansowy. Otóż podstawowa opłata za zgłoszenie patentowe dokonane w formie papierowej - do 20 stron i dwóch kategorii wynalazku - wynosi 550 zł. Jeżeli natomiast dokona się takiego samego zgłoszenia w formie elektronicznej, to trzeba zapłacić tylko 500 zł. W przypadku zatem dokonania kilku zgłoszeń patentowych w formie elektronicznej można poczynić pewne oszczędności.