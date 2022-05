Przygotowane dokumenty o udzielenie patentu można dostarczyć do UPRP w dowolnym czasie dzięki elektronicznemu postępowaniu. Opłata za zgłoszenie wynosi 500 zł i obejmuje całe postępowanie przed UPRP aż do wydania decyzji o przyznaniu ochrony. Kolejne opłaty urzędowe pojawią się dopiero po udzielaniu prawa wyłącznego. Są to opłaty za pierwszy okres ochronny wynalazku - 480 zł - oraz za publikację opisu do 10 stron - 90 zł.