Ponad 1,2 mln zł – tyle ma zapłacić spółka New Life z siedzibą w Suchym Lesie koło Poznania za wprowadzanie konsumentów w błąd. To efekt decyzji administracyjnej wydanej przez Tomasza Chróstnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nałożył on również grzywnę w wysokości 225 tys. zł na prezesa firmy za umyślne doprowadzenie do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów i utrudnianie przeprowadzenia kontroli organowi nadzorczemu.

Prezes UOKiK ustalił, że podczas rozmów telefonicznych firma zapraszała przykładowo na akcję promocyjną „Poznaj polską markę”, prezentację najnowocześniejszych sprzętów niemieckiego producenta czy nowej sieci AGD i RTV albo na event w ramach kampanii profilaktyki zdrowia. Telemarketerzy zapewniali, że podczas spotkań nie będzie prowadzona sprzedaż . W praktyce jednak wydarzenia były zwykłymi pokazami handlowymi. Co więcej, telemarketerzy wywoływali u konsumentów wrażenie, że już za sam udział w spotkaniu otrzymają atrakcyjne prezenty: notebook, wielofunkcyjny robot sprzątający, automatyczny ekspres do kawy albo mop parowy. Żaden z tych prezentów nie był jednak rozdawany.