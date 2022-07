Choć przedsiębiorcy z coraz większą niecierpliwością czekają na nowe konkursy grantowe z funduszy unijnych z perspektywy 2021–2027 i Krajowego Programu Odbudowy, to oczekiwanie to mogą sobie umilić, korzystając z wciąż dostępnych, ostatnich już konkursów, których źródłem finansowania jest jeszcze poprzednia perspektywa finansowa (czyli fundusze unijne na lata 2014–2020). Obecnie w ramach operacyjnych programów krajowych trwają nabory m.in. do konkursów z PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój, a także PO Polska Wschodnia. Wsparcie to najczęściej ma formę dofinansowania do szkoleń pracowników i usług doradczych zwiększających rozwój kompetencji kadry kierowniczej. Niestety konkursów umożliwiających pozyskanie środków na wdrożenie innowacji w firmach czy nowe inwestycje zostało już niewiele. Dziś prezentujemy wybrane konkursy z krajowych programów operacyjnych, w których nabory jeszcze trwają lub rozpoczynają się w najbliższych tygodniach, oraz wskazujemy kto, na co i w jakiej wysokości może uzyskać wsparcie unijne.

przygotowania do konkursów w ue Przedsiębiorcy mogą pozyskać grant, aby się przygotować do udziału w programach Unii Europejskiej – takich jak Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.