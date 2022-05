Sprawa dotyczyła amerykańskiej spółki Advanced Superabrasives, Inc. Zgłosiła ona do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak graficzny przedstawiający wizerunek diamentu przykrytego drukowanymi literami „ASI” oraz widniejący obok dopisek „advanced superabrasives”. Oznaczenie starało się o ochronę w klasie 7, odnoszącej się do szlifierek do diamentów.