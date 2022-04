Podmiot ten sprzedaje suplementy diety na odległość (przez internet, telefon lub poprzez kupon zamówienia). Szef UOKiK wszczął też postępowanie w sprawie nałożenia kary na osobę zarządzającą, gdyż mogła ona umyślnie doprowadzić do naruszenia praw konsumentów

Firma nie oznaczała też przycisku do internetowego składania zamówienia sformułowaniem, że jest to zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Sam napis „Zamawiam” może być niezgodny z ustawą o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

Co więcej, spółka w materiałach reklamowych przywoływała autorytet Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, np. informując, że zaleca on przyjmowanie różnych składników mineralnych. UOKiK stwierdził, że to może być bezprawne, gdyż ta instytucja nie rekomendowała produktów sprzedawanych przez Natural Pharmaceuticals.