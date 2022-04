Zgodnie z przedstawionym powyżej stanowiskiem leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za przedmiot leasingu na skutek przypadkowej utraty bądź z powodu okoliczności przez niego zawinionych. Co więc z okolicznościami, za które leasingobiorca nie ponosi odpowiedzialności, jak np. konflikt zbrojny? Czy leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za konflikt zbrojny w Ukrainie? Oczywiście za samo powstanie konfliktu nie. Jednak w tym miejscu powstaje kolejne pytanie, czy w przypadku gdy leasingobiorca ma wiedzę o trwającym konflikcie na terytorium Ukrainy i mimo to decyduje się tam udać, wykorzystując do tego przedmiot leasingu (samochód), to nadal nie będzie ponosił odpowiedzialności. W naszej ocenie w takiej sytuacji leasingobiorca, udając się do Ukrainy bądź na terytorium innego państwa objętego konfliktem zbrojnym, robi to na własną odpowiedzialność. Jest to okoliczność, za którą leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności.