Spór trafił do sądu rejonowego w Bremie. Ten zaś zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem, czy zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów CST Eventim miał obowiązek zwrotu środków. Dyrektywa ta stanowi, że konsumentowi, który zawarł z przedsiębiorcą umowę na odległość, przysługuje co do zasady przez pewien okres (zasadniczo 14 dni w przypadku, gdy konsument został należycie poinformowany) prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakichkolwiek powodów takiej decyzji.