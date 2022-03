Istotą takiego przekształcenia jest to, że zmienia się forma, w jakiej przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. Po dokonaniu zmiany dotychczasowa działalność jest kontynuowana w formie spółki kapitałowej. Jednocześnie przedsiębiorca staje się wspólnikiem tej nowo powstałej spółki przekształconej. Na spółkę przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane indywidualnemu przedsiębiorcy przed jego przekształceniem - chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Oznacza to, że cały majątek przedsiębiorcy przechodzi automatycznie do spółki. Przedtem jednak należy upewnić się, jaki jest status poszczególnych składników majątkowych. Na ten ważny aspekt zwrócono uwagę w postanowieniu Sądu Najwyższego z 28 stycznia 2022 r. (sygn. akt I CSK 726/22). Konkretnie chodziło o to, że w skład majątku przedsiębiorcy wchodziła nieruchomość, która była objęta wspólnością małżeńską. Sąd wieczystoksięgowy zakwestionował przejście takiej nieruchomości do majątku spółki powstałej w wyniku przekształcenia.