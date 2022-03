Do 15 marca przedsiębiorcy muszą złożyć roczne sprawozdania związane z gospodarką odpadami. Zaś do 31 marca analogiczne raporty o zmarnowanej żywności. Co istotne, w tym roku obejmą one więcej podmiotów

Czas składania tzw. sprawozdań odpadowych za 2021 r. i uiszczania opłat nadchodzi wielkimi krokami. Już za tydzień, czyli do 15 marca, sprawozdania muszą złożyć m.in. przedsiębiorcy wytwarzający odpady i gospodarujący nimi zobowiązani do prowadzenia ewidencji, a także wprowadzający opakowania czy niektóre urządzenia na rynek (np. sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony czy akumulatory). Z kolei do 31 marca sprzedawcy żywności muszą złożyć sprawozdania o marnowanym jedzeniu. I choć w tym roku rewolucji nie ma, to są pewne istotne zmiany, o których trzeba wiedzieć. marnowanie żywności