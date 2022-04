Prowadzenie budowy w okresie stanu epidemii nie zwalnia przedsiębiorcy od różnych powinności wobec organów administracji publicznej. Dotyczy to m.in. poddania się kontroli w związku z prowadzoną inwestycją. Ani bowiem ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 218), ani żaden inny specjalny akt prawny wprowadzony w związku ze stanem epidemii, co do zasady, nie ograniczyły kompetencji kontrolnych organów administracji. A więc np. uprawnień powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Jak wynika z art. 81 ustawy – Prawo budowlane do obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy m.in. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów, która w szczególności dotyczy: