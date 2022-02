O ile do programu szczepienia przeciw COVID-19 włączyła się większość aptek, o tyle na przeprowadzanie testów diagnostycznych w kierunku zakażenia koronawirusem znalazło się niewielu chętnych. Resort zdrowia przyczyn upatruje m.in. w zbyt dużych wymaganiach lokalowych, których część aptek ogólnodostępnych nie może spełnić. W projekcie zaproponowano więc, by przeprowadzanie testów mogło odbywać się w dwóch dodatkowych pomieszczeniach, czyli w izbie ekspedycyjnej oraz komorze przyjęć. Obecnie prawo zezwala jedynie na testowanie w wydzielonym pokoju izby, przeznaczonym również na działania w ramach opieki farmaceutycznej. Resort w uzasadnieniu projektu wskazuje, że nic nie stoi na przeszkodzie, by wymagania były mniej restrykcyjne. I tak będzie bowiem możliwe wyeliminowanie ryzyka „w postaci jednoczesnej obecności w jednym miejscu osób chcących poddać się badaniu diagnostycznemu oraz innych osób korzystających ze świadczeń lub usług farmaceutycznych apteki ogólnodostępnej, względnie poddających się szczepieniom”. Nie zaszkodzi to również pacjentom czy ciągłości pracy apteki.