„Kradzieże spółek przez KRS mają się wciąż dobrze” – alarmowaliśmy w lecie minionego roku (DGP nr 148). Teraz resort sprawiedliwości dostał zielone światło na wpisanie do wykazu prac rządu projektu ustawy, która ma ukrócić takie praktyki. Informuje nas o tym autor inicjatywy wiceszef resortu Marcin Warchoł.

Jak ministerstwo chce rozwiązać problem nielegalnego przejmowania spółek? Utworzy newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki temu uprawnione osoby z automatu dowiedzą się o próbie zmiany danych w KRS. Uzyskają te informacje jeszcze przed rozpoznaniem wniosku o wpis w rejestrze lub uprawomocnieniem się orzeczenia.

‒ Bardzo dobrze, że ministerstwo widzi ten problem i zajęło się zjawiskiem kradzieży spółek. Ten proceder nasilał się w ostatnim czasie ‒ mówi nam Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podkreśla, że wieloletnie funkcjonowanie tego procederu jest możliwe ze względu na wiele słabości systemu – od weryfikacji tożsamości przez nieetyczne zachowania niektórych prawników po słabości organizacyjne w samych wydziałach KRS.

Zdaniem Pączki powiadomienia z pewnością ograniczą zjawisko kradzieży spółek. Nie jest to jednak niezawodne i jedyne remedium. Postuluje m.in. wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, np. możliwości zastrzeżenia przez właściciela spółki wyższego poziomu ochrony.

Inicjatywę resortu sprawiedliwości chwali też Jakub Bińkowski, członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak zauważa, to kolejny element wdrażanych ostatnio systemowych zmian w sposobie funkcjonowania KRS – 1 lipca 2021 r. ruszył eKRS. Teraz wnioski do rejestru składa się online.

Ministerstwo chce, by nowe przepisy obowiązywały już od 19 maja.

Opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt dostał już zielone światło w rządzie. Jak mówi nam wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, nowe regulacje wprowadzą usługę newslettera. Ma on automatycznie powiadamiać o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Dzięki temu w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami uprawnione osoby będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie i powiadomić organy ścigania.

MS zwraca uwagę na to, że choć głównym celem tego rozwiązania jest przeciwdziałanie kradzieży spółek, można będzie wykorzystywać je również do sprawdzania etapu procedowania sprawy przez sąd rejestrowy, co ma istotnie odciążyć sekretariaty sądowe.