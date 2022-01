Pierwsza z zakwestionowanych praktyk polega na wliczaniu dodatkowego ubezpieczenia kredytu do jego całkowitej kwoty. Przez to wydaje się, że kredytobiorca dostanie większą sumę, a koszt kredytu będzie mniejszy. To zwiększa prawdopodobieństwo, że klient skorzysta z oferty. Tymczasem zgodnie z prawem składka dodatkowego ubezpieczenia powinna być wliczana do kosztów kredytu, tak jak np. prowizja. UOKiK uznał także, iż Santander wprowadzał klientów w błąd. Wysyłał bowiem do osób, które już korzystały z jego usług, listy sugerujące dostępność kredytu na atrakcyjnych warunkach. Jednak po zbadaniu zdolności kredytowej w oddziale okazywało się, że niektórzy z adresatów pism odchodzą z kwitkiem. Tej praktyki bank już zaprzestał.