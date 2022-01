Ministerstwo przekonuje, że podczas tworzenia przepisów oparło się na orzecznictwie TK i sformułowanych w uzasadnieniach wyroków wskazówkach. Wskazuje również, że różnicowanie sposobu, w jaki poszczególne grupy wykluczonych spółdzielców mają ponownie wejść w poczet członków, jest uzasadnione. Projekt nowelizacji przewiduje, że wobec części z nich (np. osób, z którymi spółdzielnia zawarła umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu) członkostwo zostanie przywrócone z mocy prawa, a więc nastąpi to w zasadzie automatycznie. Tymczasem reszcie spółdzielców nowelizacja ma przyznać prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, co jest trudniejsze i wymaga czasu. Resort wskazuje jednak, że tylko wobec niektórych grup szczególna ochrona członkostwa w spółdzielni jest wskazana. Chodzi np. o osoby zamieszkujące lokale znajdujące się na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym, „gdyż ich budynki w dalszym ciągu zarządzane są przez spółdzielnie, natomiast na skutek wejścia w życie art. 4 noweli utraciły one członkostwo, a tym samym możliwość podejmowania uchwał mających wpływ na funkcjonowanie spółdzielni”. Jak podkreśla więc resort, decyzja o przyznaniu członkostwa z mocy prawa tylko niektórym grupom spółdzielców ma chronić szczególnie tych, którzy zamieszkują lokale wchodzące w skład spółdzielczego zasobu mieszkaniowego i zarządzane na podstawie ustawy o spółdzielniach.