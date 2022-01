Przedłużająca się epidemia skłoniła Radę Ministrów do nowelizacji rozporządzenia z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Jedną z form pomocy jest prawo do dotacji na prowadzenie działalności przedsiębiorcom z szeroko rozumianej branży rozrywkowej. Dotacja, podobnie jak dotychczas, może być udzielona do wysokości 5000 zł.