W 2004 r. dwóch Greków zaciągnęło kredyt. Początkowo był on denominowany w euro, ale w 2007 r. wprowadzono dwie poprawki do umowy, przewalutowując zobowiązanie na franki szwajcarskie . We wrześniu 2018 r. konsumenci wnieśli pozew do sądu w Atenach, domagając się uznania, że warunki umowy, na mocy których spłata może nastąpić albo we frankach, albo w ich równowartości w euro na podstawie kursu wymiany z dnia spłaty lub wyrównania całego bilansu w przypadku zakończenia umowy, są nieuczciwe.