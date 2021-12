Jednak nie wszyscy o tym pamiętają. - Wykupując wycieczkę poprzez stronę internetową biura podroży, byliśmy przekonani, że to właśnie ono jest organizatorem wyjazdu i w razie jakichkolwiek problemów wobec niego będziemy mogli wysuwać roszczenia. Tymczasem, gdy podczas pobytu za granicą doszło do komplikacji, dowiedzieliśmy się, że wykupiliśmy tzw. wyjazd, a nie imprezę turystyczną. Inaczej mówiąc, biuro podróży świadczyło jedynie usługę pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie pojedynczych usług turystycznych, a za zapewnienie noclegu odpowiedzialny był zupełnie inny podmiot. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy możliwe jest, że biuro podroży sprzedaje na tej samej stronie zarówno wyjazdy, jak i imprezy bturystyczne, nie informując o tym dostatecznie? - pyta jeden z klientów.

Pytanie jest zasadne. Wyjaśnijmy, że rozróżnienie w kwalifikacji usługi ma dla klientów istotne znaczenie. Fakt, że biuro podróży jest organizatorem imprezy turystycznej zgodnie z ustawą z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2139; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1641; dalej: ustawa), oznacza, że konsument nabywa ochronę przyznaną mu tą ustawą. Jeśli kupuje usługę - takiej ochrony nie ma. W konsekwencji wszelkie reklamacje musi kierować np. do zagranicznego hotelu czy też pensjonatu, a nie do biura podróży, u którego wykupił usługę (chyba że z ogólnych warunków umowy lub samej umowy wynika coś innego).

Dopiero wnosząc reklamację do biura podróży, klienci dowiedzieli się od jego pełnomocnika, że operator nie był organizatorem imprezy turystycznej, ponieważ wyjazd nie przewidywał połączenia co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych - tym samym nie był imprezą turystyczną w rozumieniu ustawy.

Zdaniem pełnomocnika reprezentującego biuro podróży było ono jedynie podmiotem przyjmującym zlecenie na podstawie przepisów ogólnych kodeksu cywilnego, nie zaś stroną umowy. Zgodnie z zasadami dochowania należytej staranności biuro powierzyło wykonanie zadania profesjonalnemu podmiotowi, zawodowo trudniącemu się najmem miejsc noclegowych. Według touroperatora klienci powinni mieć świadomość, że jest on jedynie podmiotem pośredniczącym, bo podczas dokonywania rezerwacji muszą potwierdzić, że zapoznali się z dokumentem regulującym ogólne warunki uczestnictwa. Można w nim znaleźć informację, że operator oferuje formy wypoczynku: „imprezy”, „wczasy” oraz „wyjazdy”. O ile te pierwsze organizowane są zgodnie z przepisami ustawy, o tyle pozostałe - już nie. W ich przypadku stroną umowy jest wykonawca określonych nią usług (np. hotel). I to on „ponosi pełną odpowiedzialność za ich realizację” i do niego powinny być bezpośrednio kierowane wszelkie reklamacje na nienależyte wykonanie usług.

Czy zatem biura podróży mogą przredstawiać na swojej stronie różne oferty, bez wyraźnego ich podziału wskazujacego na zakres odpowiedzialności wobec klienta? Prawnicy specjalizujący się w prawie turystycznym przyznają, że biura podróży mogą oferować różne usługi konsumentom, podobnie jak sklep RTV może wystawiać na półce zarówno telewizory, jak i pralki. Jednak co istotne: nie powinny mieszać rodzajów ofert w taki sposób, by - przez analogię - klient kupił pralkę w momencie, gdy poszukiwał telewizora. Konsument powinien być odpowiednio poinformowany o rodzaju produktu, jaki nabywa. - A w opisanym przypadku przeciętny konsument może mieć kłopot z rozróżnieniem rodzajów ofert biura podróży. Na stronie internetowej operatora wycieczki oferty podlegające i niepodlegające przepisom ustawy są mieszane w sposób, który wciąż może wprowadzać klientów w błąd - uważa radca prawny Bartosz Kempa, założyciel kancelarii Kempa i Wspólnicy oraz autor bloga Zmarnowanyurlop.pl.

- Nie mam wątpliwości co do tego, że opisane biuro nie informuje prawidłowo o roli, w jakiej występuje przy zakupie „wczasów” i „wyjazdów”. Forma, w jakiej przekazuje informuję o pełnieniu funkcji pośrednika, nie jest jasna ani czytelna dla przeciętnego konsumenta - podkreśla Ilona Kuźniecow z kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy s.k.a. Jej zdaniem biuro, które sprzedaje oferty o różnym poziomie ochrony prawnej, powinno powiadomić konsumentów o fakcie zawierania umowy o zlecenie organizacji wyjazdu w taki sposób, by wynikało to wprost już z samej oferty wyjazdu, a następnie z dokonanej rezerwacji lub zawartej umowy. Już na etapie przedstawiania ofert powinno wyraźnie rozróżnić imprezy turystyczne od oferty na zakup usług hotelowych. Prawniczka dodaje, że ten warunek odpowiedniego poinformowania klienta nie może być uznany za spełniony, jeśli przeciętny konsument nie jest w stanie samodzielnie odróżnić imprezy turystycznej od zawarcia umowy o zlecenie organizacji wyjazdu czy też zakupu usługi hotelowej. - Samo odesłanie klienta do ogólnych warunków umowy byłoby wystarczające, ale tylko wówczas, gdyby stanowiło skonkretyzowanie informacji zawartych w samej ofercie - dodaje Ilona Kuźniecow.

Prawnicy uważają, że przedsiębiorcy przedstawiający oferty muszą też uważać, by nie narazić się na zarzut zaniechania wprowadzającego w błąd, o którym stanowi art. 6 ust. 1 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070; dalej: u.p.n.p.r.). Chodzi o pomijanie istotnych informacji potrzebnych przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczących umowy i tym samym powodujących podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Z praktyki sądowej wynika, że czynnikiem decydującym o uznaniu danej praktyki za wprowadzającą w błąd jest ustalenie, czy informacja, której nie podał przedsiębiorca, była istotna i mogła wpłynąć na decyzję potencjalnego klienta co do zawarcia umowy z przedsiębiorcą. - W opisywanej sprawie należałoby zbadać, czy gdyby konsument został prawidłowo poinformowany o tym, że biuro podróży pełni funkcję wyłącznie pośrednika i nie odpowiada za prawidłową realizację usługi, to zdecydowałby się na zakup usługi - wskazuje Ilona Kuźniecow.