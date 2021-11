Musimy uszczelnić rynek gospodarowania odpadami. W tym celu, a także po to, by przeciwdziałać luce VAT w zakresie obrotu odpadami, we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, podjąłem decyzję o zmianie rozporządzenia do ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Będzie ona polegała na tym, że przedsiębiorstwa zajmujące się transgranicznym obrotem odpadami będą zobowiązane do rejestrowania każdego przewozu poprzez elektroniczną platformę PUESC Ministerstwa Finansów. Będzie to realizowane za pośrednictwem - oferowanego w ramach Platformy PentaTAX - modułu SENT (Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu). Jego administratorem jest KAS . Wszystkie odpady wjeżdżające do Polski będą objęte systemem SENT, tak jak wcześniej paliwa. Dzięki temu transportujące je pojazdy będą znacznie lepiej monitorowane niż obecnie. Kara więzienia w połączeniu z systemem SENT przyniesie efekty i zmniejszy szarą strefę.