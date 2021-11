Kapituła konkursu wyłoniła 35 nominowanych do nagrody Rising Stars 2021. To prawnicy przed 35. rokiem życia, którzy wyróżniają się m.in. wiedzą merytoryczną, pracą na rzecz państwa prawa i społeczeństwa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy zawodowej.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 23 listopada o godz. 12.00 podczas uroczystej gali, która będzie transmitowana na żywo. Dzięki temu każdy może bezpłatnie w niej uczestniczyć.

– Świat prawniczy po epidemii nie będzie już taki sam. Zmieniły się metody pracy, zmieniło się odejście prawników do technologii, zmieniły się oczekiwania klientów. Z tego powodu rozwiązania Legal-Tech to nie żaden wyjątek ani moda. Technologia to obecnie standard i konieczność, bez której kancelaria czy dział prawny nie odniesie sukcesu. – komentuje Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Debata prawnicza

W tym roku galę uświetni debata pod tytułem: „Krajobraz po bitwie – konkurencyjność kancelarii w czasie zarazy”, którą poprowadzą Ewa Usowicz, Dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych w Wolters Kluwer Polska, oraz Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw w Wolters Kluwer Polska. Debata odbędzie się 22 listopada o godz. 12.00

Prowadzący debatę postarają się odpowiedzieć m.in. na pytania:

czy w tym nowym, zmienionym świecie zmieniły się oczekiwania klientów?

czy powstały nowe specjalizacje?

czy w dobie komunikacji online jest łatwiej czy trudniej zdobyć i utrzymać klienta?

czy usługi prawne można świadczyć tylko w sieci?

co dzisiaj jest najważniejsze w operacyjnej działalności kancelarii?

czy technologia może pomóc zbudować nowy model biznesowy, optymalizować koszty i zwiększać efektywność?

Gośćmi debaty będą zarówno przedstawiciele dużych, średnich i małych kancelarii, jak również osoby, które na co dzień korzystają z różnorodnych technologii, m.in. Aneta Pacek-Łopalewska APŁ Kancelaria Prawna Ochrony Środowiska, Michał Jaworski Członek Zarządu Microsoft, Eligiusz Krześniak Kancelaria Squire Patton Boggs, Przemysław Rosati Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Hubert Sommerrey Partner Zarządzający w Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp.p..

Tegoroczna gala Rising Stars to nie tylko szansa na poznanie sylwetek laureatów X edycji konkursu. To również możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz szansa na inspirujące i motywujące rozmowy o wyzwaniach branży prawniczej.

