– Kluczowe jest jednak to, aby niemożliwość świadczenia wystąpiła po zobowiązaniu się do określonego świadczenia. Ponadto niemożliwość musi być zupełna i trwała. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to możemy mówić o wygaśnięciu zobowiązania – tłumaczy Bartosz Ulczycki. I dodaje, że wykazanie niemożliwości świadczenia będzie o wiele łatwiejsze dla przedsiębiorców, którzy zawierali umowy przed rozpoczęciem występujących braków materiałów. Jeżeli natomiast przedsiębiorca zobowiązał się do wykonania określonych prac, mając już wiedzę, że na rynku jest znaczny brak materiałów, to wykazanie niemożliwości świadczenia może być znacznie utrudnione, o ile nie niemożliwe. Jeżeli zaś braki występują w okresie znacznie dłuższym, aniżeli byłoby to normalne, tj. np. w okresie powyżej roku, to warunek trwałości można uznać za spełniony. – Natomiast jeżeli braki byłyby tylko przejściowe, przez np. trzy miesiące, to nie zachodzi trwałość niemożliwości – wskazuje Ulczycki.