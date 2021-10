Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne. Był to rządowy projekt, którego główny cel to uregulowanie kwestii korzystania z publicznej ochrony zdrowia w Polsce przez obywateli Wielkiej Brytanii. Ustawa reguluje zasady dostępu do świadczeń zdrowotnych w Polsce – m.in. w odniesieniu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym cudzoziemców, którzy podejmują legalną pracę w Polsce na zasadach podobnych do obowiązujących w przypadku obywateli Unii Europejskiej.