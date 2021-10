Już 31 października br. wejdzie w życie wiele zmian dotyczących whistleblowingu, czyli zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów w firmach zobowiązanych do walki z praniem pieniędzy. Zostały one przyjęte w ramach uchwalonej przez Sejm 30 marca br. obszernej nowelizacji ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535; dalej ustawa o AML), ale ustawodawca dał firmom czas na przygotowanie. Zmiany wiążą się m.in. z koniecznością aktualizacji wewnętrznych procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. A odpowiedzialność za aktualizację procedur ciąży na osobach zarządzających podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy o AML. [ramka 1]