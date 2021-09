Co do zasady umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna być realizowana na warunkach pierwotnych. Obecnie istnieją jednak możliwości zmian takiej umowy – pod warunkiem że spółka wykaże istnienie przesłanek, które uzasadnią konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków na materiały budowlane.

Z opisu wynika, że spółka zawarła z gminą umowę w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewne w trybie ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Ustawa ta zobowiązuje zamawiającego i wykonawcę wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia do współdziałania przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia (art. 431 p.z.p.). Ponadto umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej (art. 432 p.z.p.). Co ważne, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, jest umową specyficzną, przewiduje bowiem konieczność spełnienia różnych szczególnych wymagań określonych ww. ustawą.

Przy czym zastrzeżono, że wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50 proc. wartości pierwotnej umowy. Przykładowe okoliczności, które mogą uzasadniać zmianę umowy, to:

W sytuacji opisanej przez przedsiębiorcę istnieją realne szanse na pozytywne rozpoznanie wniosku spółki przez gminę, która zleciła wykonanie budowy oczyszczalni. Okolicznością uzasadniającą zmianę warunków umowy może być w szczególności znaczna zmiana cen materiałów budowlanych, której nie można było przewidzieć. Oczywiście wzrost wynagrodzenia nie może przekroczyć 50 proc. wartości pierwotnej umowy. Co jednak istotne, we wniosku kierowanym do gminy należy wykazać związek pomiędzy okolicznościami wywołanymi przez COVID-19 a niemożliwością należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym zakresie pomocne będą pomocne różne dowody, np. informacje handlowe od kontrahentów.