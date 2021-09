Tak zwana duża nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), przewidywała 12-miesięczne vacatio legis dotyczące projektu budowlanego. Ten okres przejściowy skończył się wczoraj. Od teraz, jak wyjaśnia inżynier Mariusz Okuń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jedyną obowiązującą formą projektu dotyczącą nowych wniosków o pozwolenie na budowę jest wyłącznie projekt budowlany w zakresie: zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny jako trzecia część musi być wykonany przed przystąpieniem do realizacji robót i nie jest załącznikiem do wniosku. Natomiast wymagane jest oświadczenie o jego sporządzeniu.

Poza tym, dodaje prawniczka, do nowego projektu budowlanego znajdą zastosowanie przepisy nowego rozporządzenia z 11 września 2020 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego. – Oznacza to m.in., że planując budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych już w projekcie architektoniczno-budowlanym należy zamieścić informację o liczbie planowanych do wydzielenia lokali wraz ze wskazaniem udziału lokali mieszkalnych – tłumaczy.

Jak dodaje radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Przemysław Dziąg, rozporządzenie to wprowadza m.in. istotne zmiany, jeśli chodzi o liczenie powierzchni użytkowej. Zgodnie z jego treścią od wczoraj do powierzchni użytkowej budynku i lokalu nie można wliczać poziomego przekroju wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, czyli tzw. ścianek działowych.

Jak wyjaśnia Joanna Barzykowska, w nowych projektach trzeba stosować najnowsze, opublikowane w języku polskim, polskie normy wskazane w załączniku do tego rozporządzenia. – Oznacza to np., że mogą być przyjęte inne oznaczenia lub sposoby obliczania parametrów inwestycji, jak np. wskaźników powierzchniowych i kubaturowych – mówi.

Na inny aspekt zawraca uwagę inżynier Okuń: – Nasz samorząd był przeciwny wprowadzeniu podziału projektu na trzy części i przestrzegał, że nie przyniesie to zakładanego skutku w postaci przyspieszenia i uproszczenia procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę ani też nie przyczyni się do obniżenia kosztów projektu.

Zwraca też uwagę na to, że w okresie przejściowym większość spraw była załatwiana starym trybem, bo „nikt za bardzo nie chciał eksperymentować i przecierać ścieżki jako pierwszy”. Według przedstawiciela Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa tylko ok. 5 proc. wszystkich składanych wniosków opierało się na nowych zasadach. Okuń tak podsumowuje całą zmianę: – Jedynie szumne zapowiedzi i niepotrzebne zamieszanie.

Także w ocenie mec. Dziąga zmiany w prawie budowlanym, choć w założeniu miały przyspieszyć i usprawnić przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego, dotąd żadnej rewolucji nie przyniosły. – Przede wszystkim zbiegły się one z wybuchem pandemii, zamknięciem urzędów i przejściem na pracę zdalną. Wydaje się, że urzędnicy nie mieli czasu, żeby właściwie przygotować się do zmian – zwraca uwagę prawnik.

Dodatkowo, jak uważa mec. Dziąg, wiele problemów spowodowała wprowadzona w tym samym czasie cyfryzacja procesu budowlanego. Według niego częstokroć urzędy nie są w ogóle przygotowane technicznie do tego, by rozpatrywać cyfrowe wnioski, a zarazem muszą się mierzyć z nowymi przepisami, których wykładnia nie jest jeszcze poparta nowym orzecznictwem czy wypowiedziami doktryny.

Domy do 70 mkw. będzie można budować bez pozwolenia, kierownika budowy i dziennika budowy – taki będzie efekt ustawy, którą Sejm uchwalił w piątek wieczorem. Nowela prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizuje jedną z zapowiedzi Polskiego Ładu. Izba podczas głosowań odrzuciła wszystkie poprawki, w tym tę zwiększającą limit powierzchni do 100 mkw. oraz wniosek o odrzucenie projektu w całości. Na podstawie nowej ustawy będzie można zbudować dom wolnostojący, nie więcej niż dwukondygnacyjny, o powierzchni zabudowy do 70 mkw., którego obszar odziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Do 70 mkw. wzrosnąć ma też dopuszczalna powierzchnia zabudowy wolnostojących parterowych domków rekreacyjnych.