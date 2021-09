a) pudełka po słodyczach, b) folia pokrywająca opakowania płyt CD, c) torebki do wysyłania pocztą katalogów i czasopism (z zawartością), d) ozdobne podkładki pod ciasta sprzedawane z ciastem, e) rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał (np. folia z tworzywa sztucznego, aluminium, papier), z wyjątkiem rolek, tub i cylindrów będących częścią urządzeń produkcyjnych i nieużywanych do prezentacji produktów w opakowaniach detalicznych, f) doniczki kwiatowe przeznaczone wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin, a nie do uprawy roślin, g) szklane butelki do roztworów do iniekcji, h) szpule na płyty CD (sprzedawane z płytami CD, nieprzeznaczone do przechowywania płyt), i) wieszaki na ubrania (sprzedawane z ubraniami), j) pudełka od zapałek, k) opakowania zapewniające sterylność (torby, tacki i materiały niezbędne do zachowania sterylności produktu), l) kapsułki do urządzeń do przygotowywania napojów (np. z kawą, kakao, mlekiem), które są puste po użyciu, m) stalowe butle wielokrotnego użytku używane do różnych rodzajów gazu, z wyłączeniem gaśnic.