Działalność śmigłowcowa opiera się na tym, że maszyna może wylądować nie tylko na lotnisku czy lądowisku ewidencjonowanym, lecz także w innym miejscu, o ile zapewnia ono odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Ograniczenie lądowań tylko do lotnisk oraz lądowisk wpisanych do ewidencji radykalnie ograniczyłoby sens korzystania ze śmigłowców. A w przypadkach operacji specjalistycznych w ogóle je uniemożliwiły, np. loty patrolowe czy prace budowlane z wykorzystaniem śmigłowców. Podobnie wyglądałaby sytuacja z przewozem osób. W tym biznesie liczy się czas i możliwość lądowania jak najbliżej miejsca docelowego. Jeżeli śmigłowce będą mogły lądować tylko na lotniskach lub lądowiskach ewidencjonowanych, to klient będzie musiał doliczyć dodatkowo do podróży czas dojazdu do celu. A w takim przypadku latanie śmigłowcami po prostu przestanie się opłacać.