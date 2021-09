W kontekście przywołanego opisu faktycznego zdarzenie polegające na uszkodzeniu ogrodzenia wpisuje się w znamiona ww. czynu z art. 288 k.k. Uprawnienie do zgłoszenia sprawy do ww. organów miała m.in. spółka, mimo że jest tylko najemcą sprzętu. Taka interpretacja ma uzasadnienie w orzecznictwie sądowym. W postanowieniu Sądu Najwyższego z 19 września 2018 r. (sygn. akt II KK 294/18) m.in. stwierdzono, że: „osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ściganie, o którym mowa w art. 288 par. 4 k.k., jest nie tylko właściciel rzeczy, lecz także każda inna osoba, której przysługuje inne prawo rzeczowe lub prawo obligacyjne do rzeczy”.